Непридатний до служби за здоров'ям: що зміниться у рішеннях ВЛК

Придатність до служби вирішує лише військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медогляду у військкоматі. З 25 серпня 2023 року в Україні змінились Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ.

Зокрема, Міноборони розширило список придатних до військової служби. 24 Канал підготував перелік найпоширеніших хвороб, через які військовозобов'язаного можуть не допустити до служби.

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Список придатних до військової служби розширили

Наказ Міністерства оборони України № 490 від 18 серпня 2023 року зняв обмеження на визначення придатності до військової служби людей з такими категоріями розладів:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в – повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

13-в – хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;

17-в – невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Віднині ВЛК має встановлювати придатність людини до служби за конкретним військовим фахом. Тобто якщо людину визнано непридатною до служби за якоюсь військовою спеціальністю, командир частини може направити її на ВЛК для

До того ж спростили вимоги щодо здоров'я для військовослужбовців у Десантно-штурмових військах та морській піхоті під час мобілізації та воєнного часу.

Кого стосуються зміни ВЛК ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо. Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров' я виконувати обов'язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інша справа, якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров'я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов'язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. Приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю. Для того, щоб дати командирам більше можливостей та розуміння на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи поточний стан його здоров'я

Перелік хвороб, які можуть бути підставою для відстрочки

Призовники, які мають первні захворювання, діляться на дві категорії під час війни:

ті, хто отримує обмежену або відтерміновану придатність до служби. Їх можуть призвати, коли це знадобиться;

людей з важчими захворюваннями відносять до категорії непридатності та виключають зі списків на призов до служби як у мирний час, так і під час війни.

Хвороби, які роблять людину непридатною

Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини. Важкі форми вірусних гепатитів. ВІЛ-хвороба, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо. Новоутворення, однак не всі типи онкологічних захворювань підлягають під повну непридатність. Хвороби крові та кровотворних органів. Порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки. Розлади психіки й поведінки. Хвороби нервової системи. Хвороби ока і придаткового апарату. Хвороби вуха. Хвороби системи кровообігу. Хвороби органів дихання. Хвороби органів травлення. Хвороби шкіри й підшкірної клітковини. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Хвороби сечостатевої системи. Вади розвитку, деформації й хромосомні порушення. Важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

Зауважте, не всі види онкологічних захворювань є підставою для непридатності до служби. Є форми онкології, при яких ВЛК робить висновок "обмежено непридатний". Це визначають лікарі в індивідуальному порядку.

Натомість виключать зі списку військовозобов'язаних за наявності таких симптомів:

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з віддаленням метастазів, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;

злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин: лімфогранулематоз, які швидко чи повільно прогресують;

неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо, зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Далі детальніше розповімо про інші захворювання та нюанси, які впливають на рішення ВЛК.

Хвороби крові і кровотворних органів

У цій категорії повне звільнення від служби отримають люди із:

анемією зі значними порушеннями функцій, порушенням згортання крові;

геморагічними станами;

іншими хворобами крові;

порушеннями із залученням імунного механізму.

Порушення ендокринної системи, харчування і метаболізму

Непридатними до служби роблять:

усі хвороби щитоподібної залози;

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз;

порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренія, шизотипові і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибока і важка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС: менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньозвонковий абсцес тощо;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Хвороби ока, вуха і придаткового апарату

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рубці та помутніння рогівки, райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кришталика, судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла й очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби й ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче;

повну глухоту на обидва вуха;

глухонімоту.

Хвороби системи кровообігу

з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;

з гіпертонічною хворобою III стадії;

з цереброваскулярними хворобами, наприклад, інфарктом головного мозку або інсультом зі значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикози тощо зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Хвороби органів дихання

З призовних списків виключають людей з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. Також хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Хвороби органів травлення

щелепно-лицеві аномалії, крім вроджених. Зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника й очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різноманітні грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.

Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м'язової системи й сполучної тканини

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.

Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.