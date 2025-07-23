Яка дешева риба не містить ртуті, але має найкорисніший склад

У здоровому харчуванні риба займає особливе місце – її регулярно радять дієтологи людям, які дбають про свій раціон. Головна цінність риби полягає у високому вмісті омега-3 жирних кислот, які підтримують роботу мозку, нервової та серцево-судинної систем.

Фахівці з харчування радять включати рибні страви до меню принаймні двічі на тиждень. Це не лише смачно, а й корисно: риба містить значно менше шкідливих насичених жирів, ніж м’ясо чи птиця, а тому допомагає знизити рівень холестерину, пише 24 Канал з посилання на Strona Zdrowia.

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Оселедець майже не містить ртуті

Втім, у сучасному світі є один нюанс – деякі види риб здатні накопичувати ртуть. Вона потрапляє у воду внаслідок забруднення і концентрується в організмах великих хижих риб. Але не всі риби однаково небезпечні. Наприклад, оселедець – майже виняток із правил: за даними FDA, його середній вміст ртуті становить лише 0,078 ppm – надзвичайно низький показник.

Скільки Омега-3 в оселедцю?

Оселедець – це найкраще джерело омега-3 жирних кислот, необхідних для роботи серця, мозку й формування клітин організму. Щоб краще зрозуміти його користь, досить порівняти: у 143 грамах атлантичного оселедця міститься майже 3 грами омега-3, що навіть більше, ніж у волоських горіхах (близько 2,5 грама на порцію).

Такий показник робить оселедець ідеальним продуктом для підтримки пам’яті, уваги й стабільної роботи серця.

Як оселедець підтримує здоровʼя дорослих та дітей?

У складі оселедця – докозагексаєнова кислота (ДГК), що є основою для формування клітин мозку. Ця речовина особливо важлива як для дорослих, так і для вагітних і годуючих жінок: матері, які вживають оселедець, забезпечують дітей необхідною ДГК через грудне молоко (до 1,6 грама на порцію).

Крім омега-3, оселедець містить і чимало інших необхідних для організму сполук:

Йод – незамінний для щитоподібної залози та розвитку мозку.

Залізо – 2 міліграма на порцію, що покриває 11% денної потреби. Особливо важливе для кровотворення й розумової активності.

Холін – 22% денної норми: покращує пам’ять та захищає нервову систему.

Вітамін D – сприяє здоров’ю кісток, зміцнює імунітет і підтримує гарний настрій.

Вітамін B12 – потрібний для кровотворення, належної роботи нервової системи й обміну речовин.

Селен – діє як антиоксидант і допомагає щитоподібній залозі.

Додаючи оселедець до свого раціону, ви отримуєте комплексну підтримку організму, при цьому майже не ризикуючи зіткнутися з небезпечним впливом ртуті.