Близько 5% дорослого населення світу живе з депресією. Це психічний розлад, який може суттєво впливати на якість життя та загальний стан здоров'я.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає 24 Канал. Водночас нове дослідження, опубліковане у журналі Nutrients, показало, що ризик розвитку депресії можна зменшити завдяки здоровому способу життя – зокрема, повноцінному сну, фізичній активності та збалансованому харчуванню.

Дивіться також Консервована риба для частого споживання: що обрати – тунець чи лосось

Що виявило нове дослідження?

Науковці з Південної Кореї та США проаналізували дані понад 22 тисяч людей та виявили, що певні мінерали відіграють ключову роль у профілактиці депресії. Найбільш значущими захисними факторами виявилися калій, цинк та натрій.

Калій став універсальним чинником зниження ризику депресії в обох популяціях – незалежно від відмінностей у харчових звичках,

– пояснив Мінкук Сон, доцент кафедри фізіології Університету Донг-А та автор-кореспондент дослідження.

За його словами, дієта – це один із найбільш доступних способів профілактики психічних розладів.

Як харчуватись для психічного здоров'я?

Фахівці відзначили, що продукти з високим вмістом калію та цинку, як от лосось, листова зелень, бобові, квашені овочі, йогурт, горіхи та ягоди – здатні підтримувати здоров'я мозку й сприяти стабільності настрою.

Дієтологиня Монік Річард зауважила, що щодня важливо вживати різноманітні овочі, фрукти й бобові, адже вони працюють у комплексі з вітамінами та іншими мінералами, забезпечуючи організм необхідними поживними речовинами.

Вона також навела приклад денного раціону з високим вмістом калію: вівсянка з бананом, шпинатний салат із квасолею, едамаме, лосось із солодкою картоплею та грецький йогурт із ягодами.

Дослідження не встановило прямого причинно-наслідкового зв'язку між мінералами та депресією, однак воно вчергове підкреслило, що харчування може стати важливою складовою як профілактики, так і підтримувальної терапії при психічних розладах.