6 вересня у місті Лейк-Джексон, що у штаті Техас, до лікарні потрапив 6 річний хлопчик. У нього виявили смертельний мікроб під назвою Naegleria fowleri, який пожирає мозок. На жаль, дитину врятувати не вдалося.

Експерти розслідували два варіанти зараження – розбризкувач води або водопровід у будинку. У висновку Naegleria fowleri знайшли у воді з розбризкувача, повідомляє CNN.

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Ввечері 25 вересня воду заборонили використовувати для будь-яких цілей у 8 містах: Лейк-Джексон, Фріпорт, Енглтон, Бразорія, Річвуд, Ойстер-Крік, Клуют та Розенберг. Там дозволили використовувати воду лише для змиву в туалеті.

Наступного дня у майже всіх цих містах скасували заборону. Окрім Лейк-Джексона – там досі проводять дезінфекцію.

У місті оголосили про стихійне лихо. Згодом місцева влада завила що люди можуть використовувати воду для вживання, але лише після кип'ятіння.

Naegleria fowleri – що це? Це амеба, яка може паразитувати в організмі людини. Зазвичай вона живе у ґрунті, теплих озерах, річках та гарячих джерелах. Також може зустрічатись у нехлорованих басейнах. Потрапивши у головний мозок, мікроб харчується ним. Що згодом призводить до смерті людини.

Амеба може потрапити в організм лише через ніс. Тож найчастіше люди інфікуються під час купання у прісних водоймах. Інфекція не передається від людини до людини. Також не можна інфікуватись, якщо ковтнути воду.

Інфікована людина помирає у 95% випадків.

Симптоми інфікування смертельним мікробом Нудота;

Блювота;

Більш у шиї;

Головний біль.

У США випадки зараження цією амебою трапляються не часто. Від 2009 до 2018 року зафіксували лише 34 випадки.