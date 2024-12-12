Чого дійсно не можна робити вагітним: відома гінекологиня спростувала поширені міфи

Очікування дитини – це чарівний етап у житті кожної жінки. В цей час жінки стають особливо чутливими та вразливими, тому часто піддаються впливу застарілих стереотипів.

У новому випуску програми "Хочу бути мамою" на YouTube-каналі Люкс ФМ Таня Лі спільно з гінекологом-акушером Людмилою Нестерчук обговорили, яким міфам і забобонам можна довіряти, передає 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

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Вагітність – це не захворювання, а період, яким жінка має насолоджуватися. 9 місяців минають дуже швидко,

– підкреслює гінекологиня.

Міфи та правда про вагітність

1. Секс під час вагітності – це нормально. Якщо немає ускладнень або рекомендацій лікаря, займатися інтимною близькістю можна і потрібно.



2. Лібідо після пологів справді може знижуватися. Молоді мами часто стикаються з сухістю та дискомфортом під час статевих актів, тому рекомендується використовувати лубриканти.

3. Стрижка та фарбування волосся не забороняються. Міф про те, що ці процедури можуть зашкодити дитині, спростували. Сучасні фарби без аміаку безпечні для використання під час вагітності. Потрібно лише уникати косметичних процедур, що можуть бути болісними або небезпечними, таких як ін'єкції.

4. Контакт з котами можливий. Хоча коти можуть бути переносниками токсоплазми, тому потрібно уникати контакту з їхніми фекаліями.

5. Лежати на животі в перші тижні вагітності можна, якщо це зручно. Однак, надалі не рекомендується спати на животі або спині.

6. Тепла ванна не зашкодить, адже вода сприяє розслабленню. Проте гарячих ванн слід уникати.

7. В'язання та шиття не є небезпечними для дитини, тому їх можна здійснювати без побоювань.

8. Кава в помірних кількостях (одна-дві чашки неміцної кави з молоком) дозволена.

9. Авіаперельоти рекомендовані лише з 14 тижня вагітності. На ранніх термінах краще утриматися від польотів.

Більше – дивіться онлайн повний випуск програми "Хочу бути мамою":