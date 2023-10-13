Скільки грошей на медицину закладено в бюджеті на наступний рік

Пропагандистські телеграм-канали поширюють фейки, нібито у Кабінеті Міністрів Україні почали терміново правити Державний бюджет на 2024 рік, під скорочення потраплять усі статті, пов'язані з освітою, медициною та соціальним забезпеченням.

Більше грошей на медицину

Станом на кінець вересня проєкт Держбюджету 2024 поданий Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України. Інформації щодо його змін немає. Ба більше, бюджет передбачає зростання витрат на медицину.

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Так, у 2024 році загальний бюджет на сферу охорони здоров’я передбачається в розмірі майже 202 мільярдів гривень. Натомість у 2023 році в бюджеті закладалось 176,1 мільярда гривень на відповідні потреби. Враховуючи прогнозовану НБУ інфляцію на 2024 рік у 8,5%, цьогоріч запланована сума перевищує попередню близько на 10 мільярдів гривень.

Пріоритетні напрямки

На фінансування Програми медичних гарантій у 2024 році передбачено 159 мільярдів гривень. Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я України, це дасть можливість пріоритезувати тарифи для хірургічних і опікових пакетів, а також пакети психологічної підтримки та психіатричної допомоги. Крім цього, у 2024 році в Програмі вперше з’явиться пакет допоміжних репродуктивних технологій (методики лікування безпліддя), фінансування трансплантації теж переходить до Програми.

Також бюджетом заплановано закупівлю нового медичного обладнання, зокрема для покращення діагностики пухлин на ранніх стадіях, оцінки поширеності пухлинного процесу та ефективності хіміє- і променевої терапії.