Нещодавно в одному з львівських вишів "накрили" нарколабораторію з виготовлення метадону. Ні, не в кабінеті математики, а у приміщенні лабораторії університету. Що ж таке метадон, у чому його небезпека та чи може він бути корисним – читайте у матеріалі.

Метадон – це напівсинтетичний лікарський засіб. Як важка наркотична речовина, метадон заборонений у всіх країнах світу. Втім, багато країн застосовують його в медицині як "замісну підтримувальну терапію" для лікування наркозалежних людей. У деяких державах його також використовують як анальгетик для лікування хронічного болю, розповідає 24 канал.

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Отже, розберемось послідовно. Метадон синтезували в Німеччині на початку 20 століття за допомогою хлору і тебаїну, як синтетичний аналог морфію. Наразі метадон є найбільш розповсюдженою наркотичною речовиною на вулицях. Це дуже сильний наркотик, від якого ломка сильніша, ніж від інших опіатів.

Від більшості інших опіоїдів метадон відрізняється тривалою дією. Його наслідки відчуваються близько доби після одноразово прийому.

Опитування наркозалежних людей демонструють, що синдром відміни (ломка) після цього препарату триває приблизно місяць. Тоді як після вживання героїну до двох тижнів. Лікарі, які займаються лікуванням наркозалежних, розповідають, що муки тих людей, які вживали метадон, значно більші, ніж у любителів героїну.

Метадон діє на ті ж опіоїдні рецептори, що героїн і морфін, але не викликає високого ступеня ейфорії.



Хімічна сполука метадону / Зображення з Вікіпедії

Побічні ефекти метадону

Метадон дуже швидко накопичується в організмі, внаслідок чого навіть незначне перевищення дози може привести до передозування та смерті. Тому застосування метадону без медичного працівника навіть для профілактичних цілей вкрай небезпечне для життя.

Навіть ті люди, які не довго споживають метадон, можуть отримати різні розлади фізичного та психічного здоров'я, зокрема:

проблеми з диханням;

діарею;

аритмію;

приступи епілепсії;

непритомність;

пітливість;

тремор (мимовільне тремтіння пальців рук);

психічну неврівноваженість;

сексуальне безсилля;

безсоння;

галюцинації;

тривожність;

параноїдальні, маревні ідеї;

апатію;

депресію.

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Якщо регулярно споживати метадон, можуть виникнути:

набряк легень і задуха;

висип на шкірі;

анорексія;

набряк рук і ніг:

безсоння;

цироз печінки і гепатит;

ниркова недостатність;

імпотенція та безпліддя.



Метадон – найрозповсюдженіший на вулицях наркотик / Фото businessinsider.com

Зазначимо, що це ще не весь список побічних ефектів метадону. Також важливо згадати і про симптоми синдрому відміни.

Ломка після вживання метадону – симптоми Розширені зіниці;

Сильна блювота, постійна нудота;

Сильний біль у суглобах;

Лихоманка;

Сильний головний біль і мігрень;

Втрата свідомості;

Сильні депресії;

Схильність до суїциду;

Біль в очах.

Як метадон може бути корисним

Як ми вже розповідали вище, метадон використовують для замісної підтримувальної терапії та для зниження поширення ВІЛ-інфекції. ЗПТ визнана у світі як найбільш економічно ефективний метод лікування людей із психічними та поведінковими розладами, які виникли через вживання опіоїдів.

Доведено, що замісна терапія дозволяє:

зменшити вживання заборонених опіоїдів;

знизити рівень злочинності, пов'язаної з потребою здобуття коштів на придбання нелегальних наркотиків;

зменшити смертність у результаті передозувань та передчасну смертність, що пов’язана із вживанням наркотиків;

покращити соціальне функціонування (працевлаштування, відновлення зв’язків, батьківських обов'язків тощо);

зменшити ризиковану поведінку, пов’язану з поширенням ВІЛ-інфекції, гепатитів B і C серед людей, які вживають наркотики ін'єкційно, покращити профілактику передавання ВІЛ від матері до дитини;

створити умови для ефективного лікування СНІДу, ТБ і супутніх захворювань (сепсис, гнійні інфекції, гепатити В і С, трофічні виразки, флебіти);

покращити соматичне здоров’я пацієнтів.

Терапія метадоном офіційно підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Управлінням ООН з наркотиків і злочинності та Об'єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІД.

ЗПТ застосовують у всіх країнах Америки, Західної Європи, багатьох країнах Східної Європи і Прибалтики та в більшості країн колишнього СРСР (окрім Росії і Туркменістану). Так, ЗПТ з 2004 року застосовують і в Україні. А з 2017 року цю процедуру повністю оплачує держава.

Замісна підтримувальна терапія не є панацеєю від наркотичної залежності! Це лікування хронічного захворювання. Деякі пацієнти програми можуть потребувати терапії впродовж багатьох років, а хтось – протягом усього життя,

– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Дані Центру громадського здоров'я свідчать, що нині в Україні налічується 317 000 людей, які вживають наркотики ін'єкційно. З них 200 661 є споживачами опіоїдів.

Згідно з рекомендаціями міжнародних організацій, ЗПТ повинна охоплювати не менше 35% хворих. А особливо в тих країнах, які мають високі показники ВІЛ/СНІДу. Натомість в Україні ця програма нараховує лише 5,8% від оцінної чисельності споживачів опіоїдів.