Яке ожиріння не шкодить здоров'я

Ожиріння багато років може не призводити до важких наслідків для здоров'я. Вчені описали, за якими ознаками таке метаболічно здорове ожиріння можна розпізнати.

Ожиріння – фактор ризику передчасної смерті, цукрового діабету, серцево-судинних хвороб. Однак це правило "спрацьовує" не завжди. У меншій частині випадків ожиріння не призводить до тяжких наслідків. Такий феномен називають метаболічно здоровим ожирінням (МОЗ).

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Ознаки ожиріння

Діагностичний критерій ожиріння – індекс маси тіла (ІМТ) вище 30. Щоб порахувати ІМТ, потрібно розділити показник маси тіла в кілограмах на зріст в метрах в квадраті.

Вчені досі не домовилися про чіткі умови, за яких ожиріння можна назвати метаболічно здоровим. Раніше пропонувалося вважати його таким, якщо на його тлі не розвинувся метаболічний синдром або резистентність тканин до інсуліну.

Однак великі дослідження показали, що при ожирінні без метаболічного синдрому ризик смерті від усіх причин і хвороб серця може залишатися підвищеним (вище, ніж у людей з нормальною вагою). Тобто називати таке ожиріння здоровим можна далеко не завжди. Інші формулювання, наприклад, з урахуванням об'єму талії, також не отримали загального визнання.

Резистентність до інсуліну – стан, у якому реакція тканин не цей гормон слабшає. У результаті в клітини потрапляє менше глюкози, а підшлункова залоза починає виробляти більше інсуліну, щоб компенсувати порушення. Цей стан – фактор ризику цукрового діабету.

Метаболічний синдром діагностують, якщо у людини є як мінімум три з наступних симптомів:

підвищений рівень цукру в крові;

низький рівень "хорошого" холестерину у крові;

високий рівень тригліцеридів у крові;

великий об'єм талії або фігура у формі "яблука";

високий артеріальний тиск.

Кожен із наведених факторів небезпечний сам по собі. Коли вони накопичуються, ризик серцево-судинних хвороб різко зростає.

Критерії безпечного ожиріння

Група німецьких вчених виробила альтернативний підхід до визначення МОЗ. Вони проаналізували дані понад 380 тисяч осіб, взятих із двох баз: британського Біобанку та великого дослідження NHANES (воно було присвячене зв'язку харчування та здоров'я). Середній вік учасників становив 41 – 56 років.

Автори дійшли до висновку, що метаболічно здорове ожиріння відповідає наступним критеріям:

систолічний (верхній) артеріальний тиск – не вище 130 мм ртутного стовпа без застосування ліків проти гіпертонії;

співвідношення об'єму талії до об'єму стегон – не більше 0,95 для жінок та 1,3 для чоловіків;

відсутність цукрового діабету 2 типу.

В учасників дослідження з МОЗ, яке відповідало цим критеріям, протягом 8 – 14 років спостереження ризик смерті від серцево-судинних хвороб та від усіх причин був практично на тому самому рівні, що й у людей без ожиріння.

Автори виявили, що рівень "поганого холестерину" та інших ліпідів крові, всупереч очікуванням, не впливав на ризик смерті учасників дослідження з ожирінням. Тому цей показник у визначення МОЗ включений не був.

Вчені вказали, що їхнє визначення МОЗ може поширюватися лише на людей, ІМТ яких не більше 40. У людей з тяжким ожирінням ризик смерті збільшується незалежно від інших критеріїв.