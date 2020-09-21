У мерії Одеси пояснили причини скупчення машин швидкої допомоги на території міської клінічної лікарні № 5, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко, черги зі швидких були викликані специфікою роботи лабораторій і "звичкою одеситів звертатися по медичну допомогу ближче до вечора", пише НВ.

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Ця лікарня є місцем сортування хворих — якщо у людини підтверджується COVID, його везуть в інфекційну лікарню, якщо немає – переводять в інший лікувальний заклад,

– пояснила Якименко.

Вона додала, що результати ПЛР-тестів приходять після 6 години вечора. Після цього медики викликають "швидкі" для перевезення хворих, яких потрібно переводити в інші стаціонари.

"До того ж наші жителі часто люблять звертатися до лікувальних закладів ближче до ночі", – додала директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради.

Нагадаємо, тижнем раніше керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова опублікувала відео черги з 17 машин швидкої допомоги біля МКЛ № 5 в Одесі.

"Приїхала я в лікарню №3, дізнатися про бабусю 82-х років, яку забрали вранці на швидкій із запаленням (легенів – ред.) і все... Ані звуку. А тут... черга з 17 машин. Продовжуємо вважати, що в нас все ок", – написала Ножевникова.

Дивіться відео черги швидких в Одесі