Як менструації впливають на розумові здібності жінок

Жінки під час менструації мають кращі когнітивні здібності, ніж у будь-який інший період менструального циклу. Зокрема, вони роблять менше помилок та кращу реакцію та здатність зосереджуватись.

Про це йдеться у результатах дослідження, яке нещодавно опублікували у медичному журналі Neuropsychologia. Дослідження охоплює 241 учасників. Цікаво, що серед них були як чоловіки, так і жінки.

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Деталі дослідження

Усім їм запропонували пройти на реакцію, увагу та інші задачі на перевірку конітивних здібностей. Також усі вони мали розповісти в анкетаїх про свій настрій, самопочуття та симптоми.

Додатки для відстеження циклу допомогає визначити, в якій фазі менструального циклу перебували учасниці під час тестування.

Цікаво, що різниця в реакції та точності між чоловіками та жінками не виявили. Втім, результати жінок із менструацією та без відрізнялися.

"Жінки, які на момент проходження тестування, мали менструації, демонстрували кращі результати на реакцію, точність, уважність до деталей, ніж ті учасниці, у яких був інший цикл", – ідеться у дослідженні.

При цьому вони почувалися гірше за інших і вважали, що це нагативно впливає на їхні показники.

Чому це важливі дані

Одна із дослідниць, доктор Меган Лоурі повідомила, що ці дані допоможуть жінкам краще розуміти, як їхній організм змінюється упродовж місяця, і адаптуватися до цих змін.

Дослідники сподіваються, що ці результати стануть початком подальше вивчення цього аспекту медицини і допоможуть покращити розуміння того, як менструальний цикл впливає на когнітивні здібності жінок.