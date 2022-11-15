Виявляється, щоб збільшити силу та м'язи необов'язково тягати важке залізо

Хороші новини для тих, хто намагається ввести тренування в тренажерному залі в свій день: ви зможете скоротити тренування вдвічі й усе одно матимете ті самі результати.

Ексцентричні вправи ефективно збільшують м'язову силу і для цього необов'язково тягати важку вагу. До такого висновку дійшла команда вчених з Австралії, Японії та Бразилії.

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Нове дослідження фізичних вправ

Професор Кен Носака сказав, що результати підтверджують попередні дослідження, вказуючи на те, що зосередження на "ексцентричних" м’язових скороченнях, під час яких активовані м’язи подовжуються, важливіші для збільшення їхньої сили та розміру.

Ми вже знаємо, що лише одне ексцентричне скорочення м’язів на день може збільшити м’язову силу, якщо воно виконується п’ять днів на тиждень, навіть якщо це лише три секунди на день,

– сказав професор Носака.

Як відбувалося випробування Вчені провели дослідження, щоб знайти ефективний та нетравматичний спосіб для збільшення м'язової сили. Вони поділили добровольців на три групи. Перша виконувала ексцентричні вправи, тобто виконувала вправи на розгинанні м'язів з гантелями невеликої ваги. Друга – концентричні або вправи на підняття великої ваги, а третя – ізометричні, тренування на утримання ваги якомога довше.

Виявилося, що вправи з невеликою вагою так само ефективні, як і тягання важкого заліза. До того ж перша група учасників зробила вдвічі менше підходів. Тому можна витрачати менше часу та сил на тренування, але отримувати той самий результат.