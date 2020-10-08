У медичних закладах Харкова критична ситуація з COVID-19, у холах та коридорах розставляють ліжка зі складів та розміщують там пацієнтів.

Станом на 7 жовтня у медичних установах міста перебували 811 людей з пневмонією. У 667 з них підтвердили коронавірус, повідомляє Суспільне.

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Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що заповненість у медичних установах міста стабільно становить 100%. Ліжка ніколи не порожніють – люди постійно змінюються.

За її словами, є навіть такі ситуації, коли хворий трохи чекає у приймальному відділенні, поки випишеться попередній пацієнт.

Також є й такі лікарні, які приймають більше інфікованих, ніж на це розраховані. Зокрема, у міській лікарні №18, яка розрахована на 50 ліжок, перебуває 53 пацієнти. Натомість у лікарні №13, яка розрахована на 140 пацієнтів, вже лікуються 150 хворих.

Вони подіставали вже всі ліжка, які були приховані у приміщеннях складських. Ліжка стоять у коридорах, вони стоять у холах, де є місця. І нічого із цим не зробимо: вони будуть стояти, вони будуть працювати, і люди, які на них лежать, будуть лікуватися, вони отримуватимуть все, що треба,

– сказала Горбунова-Рубан.

Заступниця міського голови заспокоїла, що персоналу вистачає. Втім, вона переконана в тому, що захворюваність в місті зростатиме й надалі.



У Харкові інфікованих почали розміщувати у холах / Фото: Суспільне

Реакція МОЗ: що каже Степанов

У Харківській області вже не перший день реєструють найбільшу кількість нових хворих по Україні. До прикладу, 7 жовтня було зареєстровано 685 нових випадків зараження, а 8 жовтня – 425.

3 жовтня на території Новобаварського району відбувся концерт української співачки Олі Полякової, Попри карантин, захід відвідали близько 2000 людей. Очільник МОЗ Максим Степанов обурений діями місцевої влади й неоднократно підкреслював, що це було помилкою.

Вчергове звертаюся до місцевої влади, до організаторів концерту... Ці цифри вас не лякають кожного дня? Ви ж точно бачите, яка у вас кількість ліжок кожного дня заповнюється хворими на COVID-19. Ви ж точно знаєте, в яких умовах у вас працюють лікарі. Мені так здається, що принаймні повинні знати, в яких умовах працює швидка, кожного дня підвозячи важких хворих до лікарні,

– заявив Степанов на брифінгу 8 жовтня.

Як виходитимуть з ситуації

У міській лікарні №25 зі 190 ліжок доступ до кисню мають лише 27, тож в установі проведуть киснепровід.

Окрім цього, у лікарні №17 відкриють ще 60 додаткових ліжок, а на 8 і 9 поверхах проведуть киснепровід. Всього в установі буде 190 ліжкомісць.