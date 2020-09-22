На Львівщині медсестра вдруге захворіла на коронавірус. Жінка розповіла, що спершу не вірила у повторні інфікування.

Інфікована медсестра сімейної амбулаторії села Добростани Ольга Тицейко сама розповіла деталі перебігу захворювання, пише Укрінформ.

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За її словами, перший раз позитивний ПЛР-тест виявили 18 травня, хвороба протікала в легкій формі, вона була вдома на самоізоляції.

Знову здала аналіз 1 червня, результат вчергове підтвердився, а 22 червня вже отримала негативний результат. Відтак, легко подолавши недугу, вийшла на роботу і була впевнена, що вдруге інфікуватися неможливо,

— зазначила медпрацівниця.

Втім на початку вересня, вона втратила нюх, у неї піднялася температура, були всі ознаки COVID-19. Після цього здала новий аналіз і він знову був позитивний.

Однак вдруге перебіг хвороби для медсестри став значно складнішим: висока температура, кашель.

Лікарі кажуть, що другий раз жінка заразилася через зниження імунітету.

Крім того, головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко заявила, що це не єдиний випадок повторного інфікування коронавірусом. За її словами, вона особисто знає чотирьох осіб, у яких повторно спостерігалися як клінічні прояви коронавірусу, так і підтверджені ПЛР-аналізом.

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Що відомо про повторні випадки інфікування коронавірусом

По-перше, ймовірно, імунітет до коронавірусу триває лише кілька місяців (раніше фахівці сподівалися, що вірус, що викликає COVID-19 буде схожим на SARS і MERS, до яких людина здатна виробляти імунітет на декілька років ).

). По-друге, імунітет людини під час повторного інфікування може спрацювати та не дозволити серйозно захворіти, однак ця людина буде джерелом інфекції та загрозою для інших.



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