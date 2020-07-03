У Львівові тим лікарям, які інфікувалися коронавірусом на роботі, виплатять по 20 тисяч гривень компенсації.

Нині з хворими на коронавірус у Львові працюють 620 медиків, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

До теми COVID-19 у Львові: 153 нових хворих, збільшилась кількість смертей

Від початку пандемії у місті під час роботи з хворими COVID-19 підхопили 168 медичних працівників.

Зазначимо, що від початку року в Україні коронавірус виявили у 6 874 медпрацівників. Натомість 4243 з них вже встигли одужати. Відомо про щонайменше 43 смертельних випадки серед працівників медичної сфери внаслідок COVID-19.