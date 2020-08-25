Чи мають державні лабораторії платно тестувати на COVID-19: відповідь-лікаря-інфекціоніста
Напередодні мешканці Києва по кілька годин стояли у довжелезній черзі в одну з лабораторій, аби зробити тест на COVID-19. Крім цього, люди скаржаться, що мають заплатити близько 1,5 тисячі гривень за тестування в державних медзакладах. Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта наголосив, що державні лабораторії повинні тестувати безкоштовно.
Якщо трапляється, що люди мають оплачувати тестування, тоді варто телефонувати на гарячі лінії і запитувати, чому державні лабораторії, які отримують тести коштом державного бюджету, забирають ці гроші. І також варто дізнатися, де в законодавстві це передбачено. Про це колишній керівник Центру громадського здоров'я МОЗ розповів в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.
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На його думку, причинами такої ситуації з тестування в Україні є питання нескоординованості дій і перекладення частини відповідальності безпосередньо на самих громадян.
"Бездіяльність влади призводить до того, що українцям розповідають, ніби це вони винні, адже не носять маски і не можуть адекватно протестуватися", – зазначив він.
Черга в одну з державних лабораторій Києва: відео
Напередодні експерти організації StateWatch повідомили, що у фонді боротьби з COVID-19 залишилось 3 мільярди гривень з раніше виділених 65.
За словами Володимира Курпіти, за період, який пройшов, з виділених грошей можна було створити мережу пунктів, де здійснювати забори.
"Натомість МОЗ активно промотувало використання тестів приватними лабораторіями. І зараз переважно тестування проводять в приватних лабораторіях", – прокоментував він.
МОЗ досі не виділило гроші на виготовлення ПЛР-тестів
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Інститут молекулярної біології НАН України розробив власні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу. Вони коштують менше, ніж закордонні, а виготовляти їх можуть по 50 тисяч на тиждень.
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Один тест українського виробництва коштує приблизно 250 гривень. Натомість закордонні – від 400 гривень. Втім поки Інституту молекулярної біології не дали грошей на реагенти, щоб почати виготовляти тести.
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Експертна організація StateWatch з посиланням на лист Національної академії наук повідомила, що Інститут молекулярної біології і генетики НАН України не отримав кошти на виготовлення тест-систем для виявлення COVID-19.
- Відомо, що у травні МОЗ "поновило переговори" з Інститутом молекулярної біології та генетики щодо виготовлення ПЛР-тестів. Максим Степанов відзначив, що НАН може виготовляти тест-системи на виявлення SARS-CoV-2.
Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта про тестування на COVID-19 в Україні: відео