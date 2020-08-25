Напередодні мешканці Києва по кілька годин стояли у довжелезній черзі в одну з лабораторій, аби зробити тест на COVID-19. Крім цього, люди скаржаться, що мають заплатити близько 1,5 тисячі гривень за тестування в державних медзакладах. Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта наголосив, що державні лабораторії повинні тестувати безкоштовно.

Якщо трапляється, що люди мають оплачувати тестування, тоді варто телефонувати на гарячі лінії і запитувати, чому державні лабораторії, які отримують тести коштом державного бюджету, забирають ці гроші. І також варто дізнатися, де в законодавстві це передбачено. Про це колишній керівник Центру громадського здоров'я МОЗ розповів в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

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На його думку, причинами такої ситуації з тестування в Україні є питання нескоординованості дій і перекладення частини відповідальності безпосередньо на самих громадян.

"Бездіяльність влади призводить до того, що українцям розповідають, ніби це вони винні, адже не носять маски і не можуть адекватно протестуватися", – зазначив він.

Черга в одну з державних лабораторій Києва: відео

Напередодні експерти організації StateWatch повідомили, що у фонді боротьби з COVID-19 залишилось 3 мільярди гривень з раніше виділених 65.

За словами Володимира Курпіти, за період, який пройшов, з виділених грошей можна було створити мережу пунктів, де здійснювати забори.

"Натомість МОЗ активно промотувало використання тестів приватними лабораторіями. І зараз переважно тестування проводять в приватних лабораторіях", – прокоментував він.

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