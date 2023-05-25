Чи можна мастурбувати вагітним жінкам

При нормальному перебігу вагітності мастурбація, як і секс, не може нашкодити дитині. Вагітній жінці вони принесуть користь: допоможуть розслабитися, скинути стрес і зарядитися приємними емоціями.

Користь сексу та мастурбації для вагітних

Мастурбація, як і сам секс, під час вагітності, як правило, вважається безпечною як для матері, так і для плоду. Ми не знайшли наукових підтверджень, що мастурбація під час виношування дитини має якісь негативні побічні ефекти.

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Крім того, мастурбація під час вагітності може принести емоційну користь. Вона дарує почуття розслаблення, що може позитивно впливати на психологічне здоров'я та загальне самопочуття жінки.

Мастурбація полегшує фізичний дискомфорт, який жінки можуть відчувати через підвищений рівень прогестерону, який викликає м'язову напругу.

Коли потрібно бути обережним

Проте вагітним жінкам все ж таки слід враховувати деякі моменти, пов'язані з сексуальним життям. Кожна вагітність протікає індивідуально, тому якщо у вас є протипоказання для занять сексом, то варто проконсультуватися з лікарем про мастурбацію.

Вагітним жінкам рекомендується уникати сексу, якщо протікають навколоплідні води, є передчасне відкриття шийки матки, вагінальна кровотеча, передлежання плаценти або передчасні пологи.