Працівники однієї з лікарень Харкова почали масово писати заяви на звільнення. Після того, як медичний заклад перепрофілювали під хворих на COVID-19 – заяву написали 25 працівників. Частину змогли повернути, проте санітарок та медсестер і досі не вистачає.

Хворих на COVID-19 до 25 міської лікарні привозили вже понад тиждень. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Читайте також Коронавірус в Україні: за добу виявили 3 130 нових хворих

Для них передбачили 200 ліжок та віддали корпус травматології. Лише у перші дні роботи прийняли понад 100 пацієнтів. Однак медперсонал виявився не готовий до прийому таких хворих.

Не всі готові працювати в таких умовах. Про своє звільнення в 25 лікарні заявили приблизно 20 осіб. Однак поки що немає інформації, що вони звільнилися,

– розповіла заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Олена Головіна.



Заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я / Скриншот з відео

Чи є захист для персоналу

Через ризик втратити роботу, працівники лікарні бояться озвучувати проблеми на камеру. Натомість волонтери пояснили, у щойно відкритих для COVID-19 закладах немає належного захисту для персоналу. Тож першими звільняються санітарки та медсестри, в яких найменша зарплата.



У закладах немає належного захисту для персоналу / Скриншот з відео

Схожа ситуація вже виникала в Харкові. Тоді масово звільнялися в чорнобильському диспансері, коли туди почали доставляти хворих на коронавірус. Однак згодом дехто передумав та залишився працювати, але брак у кадрах є досі. Коли перепрофільовували 25 лікарню – засоби захисту для медиків виділили з обласного резерву.

Ситуація, яка виникла з медичним персоналом може бути абсолютно прогнозована. Коли ти зіштовхуєшся з COVID-19 і кожного дня доводиться працювати в костюмах – є певні побоювання,

– сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.

Чому перепрофілювали лікарню

Лікарня №25 вже 4 міський заклад, який працює з коронавірусом. Її включили як додаткову, адже є великий приріст хворих. За відповідною лікарнею хворих на COVID-19 в Харкові почне приймати лікарня №18, в якій волонтери також не виключили масових звільнень.



Хворих на COVID-19 в Харкові почне приймати лікарня №18 / Скриншот з відео