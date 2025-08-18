У Стрийському районі Львівської області вкотре за місяць зафіксовано випадок масового харчового отруєння серед дітей. Цього разу постраждали 12 молодих відпочивальників, які перебували у популярному готельно-розважальному комплексі.

За інформацією Національної поліції регіону, медики надали допомогу дітям віком від 8 до 15 років, які прибули на відпочинок із різних міст України – Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного, пише 24 Канал.

Також на тему Постраждали понад 50 дітей і дорослих: що стало причиною масового отруєння дітей на Львівщині

Отруєння дітей на Львівщині

Усіх госпіталізували з симптомами харчового отруєння, такими як нудота, блювання, діарея і підвищена температура – наразі стан пацієнтів оцінюється як середньої тяжкості.

Перші звернення до лікарів зафіксували 17 серпня. Працівники слідчих органів вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм (ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України), що передбачає чималі штрафи, арешт або навіть обмеження волі до трьох років.

За даними "Суспільного", інцидент трапився у селищі Славсько, яке традиційно популярне серед туристів та сімей з дітьми. Завідувач інфекційного відділення місцевої лікарні Андрій Баб’як уточнив, що у всіх дітей діагностовано гостру кишкову інфекцію. За його словами, це вже третій схожий випадок у регіоні протягом місяця.

Нагадаємо, що на початку серпня серйозне отруєння сталося в одному із місцевих дитячих таборів “Friendly Camp” – тоді постраждали понад двадцять дітей. Схожі інциденти змушують вкотре задуматися про необхідність жорсткішого контролю за санітарним станом туристичних закладів та безпекою харчування для дітей.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини подій та чекають результатів лабораторних експертиз.