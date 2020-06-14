Вчені з США заявили, що масковий режим запобіг 60-70 тисяч заражень коронавірусом в США і Італії.

Вчені впевнені, що носіння масок є одним з найбільш ефективних методів боротьби з пандемією. Дослідження опубліковане на ресурсі PNAS.

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Дослідження групи вчених під керівництвом Техаського університету A&M показало, що люди без масок в публічних місцях різко збільшують ризики зараження коронавірусом.

Вчені проаналізували процедури пом'якшення заходів в Китаї, Італії та США і виявили, що маски скоротили кількість випадків інфікування більш ніж на 78 тисяч.

"Наші результати показали, що передача інфекції повітряно-крапельним шляхом є домінуючим шляхом поширення коронавірусу… Ми прийшли до висновку, що носіння маски в публічних місцях – це найбільш ефективний засіб запобігання передачі інфекції", – заявляють вчені.

Дослідники додали, що "соціальна дистанція і постійне миття рук – це добре, але недостатньо".



Маски – найефективніший метод боротьби з пандемією / Фото: Getty Images