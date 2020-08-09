Після святкування весілля у Львові зафіксували спалах коронавірусу. Загалом на свято прийшли 130 гостей, після застілля одразу кілька людей потрапили в лікарню з двобічною пневмонією.

Коронавірус на львівському весіллі

Спершу на весілля запросили 180 гостей, але 50 – відмовилися прийти. Про це повідомила лікарка-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко у фейсбуці.

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Лікарка зауважила, що весілля відбулося у минулі вихідні, тобто 1 – 2 серпня. За словами Тімко, масковий режим та соціальної дистанції на весіллі не дотримувалися.

Про соціальної дистанції, звичайно, ніхто не згадував. В масках їсти незручно, танцювати теж... Всі сподівалися, що на весілля прийшли тільки здорові,

– написав Наталія Тімко.

Вона додала, що вже за 4 дні після весілля виявили першого хворого. Кілька людей відразу потрапили в лікарню з двобічною пневмонією.

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Лікар закликала дотримуватися карантинних обмежень. Наразі ж у Львові продовжують перевіряти усіх гостей весілля і їхні сім'я.