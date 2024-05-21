Мало їм, але не худну: чому голодні дієти не працюють

Виявляється, суворе обмеження калорій дійсно заважає нашому організму ефективно спалювати зайвий жир, а це означає, що втрата ваги може сповільнитися.

Чому не можна морити себе голодом

Люди очікують, що при сильному скороченні калорій, вони почнуть швидко худнути. Але ні – насправді ефект буде протилежним. Як пов'язані дієта та обмін речовин, розповіла Джульєтт Келлоу, дієтологиня із Великобританії.

Також на тему Назвали дієту, яка сприяє зменшенню тривоги та стресу

У момент різкого скорочення калорій наше тіло переходить у "режим голодування". Цей механізм виник як захист від голоду – і наш організм стає економним у використанні калорій, які він отримує з їжі та пиття.

Тіло просто захищає жирові запаси, що залишилися, щоб не загинути. І щоб забезпечити себе калоріями, починає активно використовувати м'язи замість жиру. Це призводить до втрати м'язової маси, що, своєю чергою, знижує швидкість метаболізму.

Організму потрібно дедалі менше калорій для підтримки нормальної життєдіяльності, а втрата ваги уповільнюється. Звичайно, для голоду це ідеальне рішення. Але якщо ви просто хочете схуднути, то на такому шляху на вас чекає невдача.

Скільки калорій потрібно, щоб не потрапити в "режим голодування"

На жаль, на це питання немає однозначної відповіді. Оскільки метаболізм у всіх людей є різним, тобто момент, коли наше тіло почне втрачати мʼязи замість жиру, у кожної людини теж буде індивідуальним.

Але більшість експертів з харчування рекомендують не знижувати рівень калорій нижче 1000 – 1200 на день. Також варто мати на увазі, що тіло не "входить" і "виходить" раптово з режиму голодування. Це поступовий процес, тому вам не потрібно панікувати, якщо ви інколи знижуєте споживання калорій.