Людині вперше пересадили унікальне титанове серце

Трансплантологія досягнула значного прогресу завдяки розробці титанового штучного серця, яке використовує технології, схожі на ті, що застосовуються у швидкісних поїздах. Цей інноваційний пристрій, розроблений вченими, може врятувати життя сотень тисяч пацієнтів, які стоять у черзі за трансплантацією серця.

Науковці з Texas Heart Institute вперше успішно імплантували штучне серце BiVACOR (ТАН), яке призначене для підтримки людей з важкою бівентрикулярною або унівентрикулярною серцевою недостатністю, які не можуть скористатися стандартними допоміжними пристроями лівого шлуночка.

Також на тему Споживання в їжу апельсинових шкірок може знизити ризик важких захворювань

Як працює нове серце

Ця подія відбулась в медичному центрі Baylor St. Luke's у Техасі, за підтримки Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Згідно з повідомленнями, TAH використовує бівентрикулярний роторний насос з єдиною рухомою частиною, яка використовує магнітну левітацію для мінімізації механічного зносу і підвищення довговічності. Ця технологія, подібна до тієї, яка використовується у високошвидкісних поїздах, забезпечує ефективне перекачування крові шляхом зниження тертя.

Прорив у трансплантології

Деніел Тіммс, засновник і головний технічний директор BiVACOR, поділився своїми думками щодо значущості цього досягнення: "TAH відкриває нові можливості для людей з термінальною стадією серцевої недостатності, які потребують термінової підтримки до моменту трансплантації серця".

Застосування магнітної левітації в технології TAH є проривом у галузі штучних сердець, оскільки це забезпечує більш плавне і біосумісне перекачування крові у порівнянні з традиційними механічними насосами, що, своєю чергою, мінімізує пошкодження крові та підвищує ефективність пристрою.

Цей прорив у галузі охорони здоров'я може значно змінити підходи до лікування серцевої недостатності, яка залишається однією з провідних причин смертності у світі.