Люди можуть передавати коронавірусну інфекцію своїм домашнім улюбленцям, і не виключено, що собаки більш схильні до COVID-19..

Вчені проаналізували зразки, взяті у 915 собак і 505 котів під час планових ветеринарних оглядів з березня по травень, пише biorxiv.

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Як проходило дослідження

Для дослідження були взяті домашні вихованці, які живуть у найбільш постраждалих від коронавірусу районах Італії, в тому числі в сім'ях, де був підтверджений COVID-19. В цілому ветеринарам вдалося отримати 300 і 180 мазків з горла, 180 і 80 – з носа, а також 55 і 30 ректальних мазків у собак і кішок відповідно.

ПЛР-тести не виявили коронавірус ні в одного з тварин, що говорить про те, що ніхто з тварин не був інфікований на момент взяття проб. Однак серологічне дослідження виявило специфічні антитіла у 13 собак і 6 кішок, причому 2 собаки та одна кішка жили в будинках, де ні в одного з членів сім'ї не був підтверджений COVID-19. Всі інші домашні вихованці, швидше за все, заразилися від своїх хворих господарів.

Вчені з'ясували також, що всі заразилися вихованці були старше одного року, причому самці піддавалися зараженню частіше, ніж самки.

Собаки більш схильні до коронавірусу

Автори дослідження відзначають, що їхня робота підтвердила здатність собак і кішок до сероконверсії, тобто вироблення нейтралізуючих антитіл. З урахуванням того, що у собак вдвічі частіше виявлялися антитіла, це може свідчити про їхню підвищену сприйнятливість до інфекції в порівнянні з кішками.

У середині липня в Нью-Йорку помер пес на ім'я Баді, у якого також був виявлений коронавірус і симптоми захворювання. Раніше у собаки була діагностована лімфома, проте лікарі не знають, чи зробив рак його більш сприйнятливим до вірусу.



Як домашні тварини передають коронавірус / Інфографіка 24 каналу