У Львові вперше провели трансплантацію серця

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Це перша подібна операція у Львові і третя в Україні за останні 15 років.

Про це написав головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук на своїй сторінці у фейсбуці.

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Хто став донором серця

Донором, у якого забрали серце, став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Після спроб врятувати життя чоловіка медики констатували у нього смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації. Його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

Нове серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт.

"Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав", – написав медик.

Його (серце) отримав 57-річний Віктор із Житомирщини. Раніше він був машиністом, але вже 5 років як не працює. Із ладу серце вивів інфаркт, полікувати його уже було неможливо, єдиний вихід – замінити. На вчорашній день серце у Віктора було збільшене втричі. Фракція викиду – 15. Воно уже ледь билося,

– розповіла Ірина Заславець, керівниця ГО "IDonor".

Олег Самчук заявив, що такі операції – це шанс для українців, щоб вони надалі не їхали за кордон, а мали змогу зробити такі операції в Україні..

Особлива подяка – рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя,

– наголосив головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Україні вперше за останні 15 років провели трансплантацію серця у Ковельській районній лікарні Волинської області.

Мер Львова Андрій Садовий подякував головному лікарю Олегу Самчуку, всій команді ЛШМД, а також команді Інституту серця та Борису Тодурову, які приїхали на допомогу з Києва, за успішну операцію.

Садовий висловив також подяку родині донора, яка прийняла непросте для себе рішення, що врятувало життя іншій людині.

Кілька годин тому у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги успішно завершилась операція з пересадки серця. Це перша така операція у Львові за останні 15 років і третя в Україні,

– написав мер Львова.