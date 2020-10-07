У львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ вперше у Львові 8-місячному хлопчику з Миколаївського району видалили праву легеню торакоскопічно.

Торакоскопічно означає видалення через невеликий розріз, що для дитини менш травматично. Про це розповів завідувач Центру мініінвазивної хірургії ОХМАТДИТу Андрій Дворакевич, пише Zaxid.net.

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Медики наголошують, що діти після таких оперативних втручань нормально живуть і займаються спортом.

До цього часу подібні операції проводили нечасто – декілька на рік. Однак тоді видаляли легеню через відкритий розріз.

Відомо, що дитина народилася з вродженою аномалією – права легеня у хлопчика була недорозвинута. Медики мали забрати її через ризик виникнення легеневої гіпертензії у малюка.

Діти народжуються з такою вродженою аномалією не так вже й часто. В ОХМАТДИТі ми робимо всього декілька операцій на рік. Але досі у нас оперували таких дітей через відкритий доступ, нині вперше прооперували торакоскопічно, через невеликі проколи. Для маленьких дітей це менш травматично, що дуже важливо,

– сказав Дворакевич.

Операція з видалення легені тривала чотири години. Торакальний хірург Роман Ковальський заявив, що така операція є однією з найскладніших в торакальній хірургії. Її за складністю можна прирівняти до операцій на серці.