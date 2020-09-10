Сьогодні, 10 вересня, у Львові комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення відновити партнерські пологи.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.

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Так, через пандемію коронавірусу у світі чимало країн заборонили партнерські пологи.

"Епідемія коронавірусу наклала на нас ряд обмежень, в тому числі – щодо доступу до пологових будинків. Згідно з законом, брати участь у народженні може не лише батько дитини, але й партнер чи партнерка, яку обрала породілля. Та задля безпеки матерів, дітей і медичних працівників ми все ж залишили декілька обмежень", – написав Садовий.

Він зазначив, що при народженні може бути присутня лише одна людина.

Вона має бути у засобах індивідуального захисту, пройти термометрію, не мати симптомів захворювання, і впродовж останніх 14 днів не контактувати з хворими на коронавірус,

– заявив Андрій Садовий.

Мер міста зазначив, що йдеться лише про пологові будинки, які належать місту – на вул. Мечникова та вул. Рапопорта, який запрацює з 1 жовтня.