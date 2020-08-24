У Львові через ускладнення від коронавірусної інфекції COVID-19 помер 62-річний лікар-психіатр Нестор Фуртак, який працював у Львівському обласному психоневрологічному диспансері.

Про це повідомило у фейсбуці Українське лікарське товариство у Львові 19 серпня.

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Про смерть медика також написала його колега, лікарка Львівського обласного діагностичного центру Наталія Ференц.

Відійшов у вічність мій сват, лікар Нестор Фуртак! Він був гарною, порядною, гідною людиною, патріотом, професіоналом високого рівня,

– зазначила Наталія Ференц.

Українське лікарське товариство у Львові висловило щирі співчуття рідним та близьким і колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича.

"Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою", – йдеться у повідомленні.