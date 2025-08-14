Що відомо про хворобу пацієнта?

Історія розпочалася у травні 2023 року, коли на шкірі чоловіка з'явилася невелика пляма. Спершу вона не турбувала, але до липня 2025 року виросла до восьми сантиметрів, спричинила виразки, біль, нагноєння та кровотечі, передає 24 Канал з посиланням на фейсбук Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.

Після обстежень лікарі з'ясували, що попри солідний вік, серце, нирки та інші життєво важливі показники Василя у задовільному стані, що дозволяє провести операцію.

Вік сам по собі не є протипоказом. Головне – оцінити загальний стан здоров'я. У пана Василя він був цілком придатним для втручання,

– пояснив Роман Сліпецький, лікар відділення пухлин голови та шиї.

Щоб уникнути ризиків, пов'язаних із загальним наркозом, операцію виконали під місцевою анестезією. Хірурги видалили пухлину та одразу провели пластику шкіри.

Як минула операція?

Гістологічне дослідження підтвердило, що це був високодиференційований плоскоклітинний рак шкіри з "чистими" краями резекції – показник, який свідчить про сприятливий прогноз. Уже невдовзі після операції пацієнт позбувся болю та кровотеч.

"Я вдячний лікарям, що допомогли мені повернути спокій і можливість жити без болю", – поділився Василь.

102-річний пацієнт отримав шанс на здорове життя / Фото пресслужби медзакладу

В онкоцентрі наголосили, що цей випадок доводить, що навіть у дуже похилому віці можна провести успішне лікування, якщо стан пацієнта дозволяє. Лікарі закликали українців, особливо літніх, не відкладати діагностику та своєчасно звертатися по медичну допомогу.

У закладі підсумували, що 102 роки – це не привід відмовлятися від лікування.