У Львові 7 серпня трьом людям пересадили органи від одного померлого донора. Пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу, помер. Що відомо про стан інших двох реципієнтів – читайте у матеріалі.

Вночі на 7 серпня троє людей у Львівській лікарні швидкої допомоги отримали другий шанс на життя. Усім їм пересадили органи від померлого донора, повідомляє Gal.net.

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45-річний львів'янин став першим в Україні пацієнтом, якому провели трансплантацію підшлункової залози. Також йому пересадили нирку. На жаль, 17 серпня лікарі повідомили про його смерть.

Два життя нам вдалося врятувати, третє, на жаль, ні,

– розповів керівник центру трансплантології Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Максим Овечко.

Як почуваються інші пацієнти, яким тієї ночі провели трансплантацію

30-річна пацієнтка з Волині отримала другу нирку. Нині вона перебуває у стабільному стані. Лікарі повідомили, що нирка включилася в роботу і дає сечу. Фахівці планують спостерігати за її станом ще тиждень і якщо він залишатиметься стабільним, то жінку випишуть.

45-річному чоловіку з Чернівецької області пересадили серце. Він також почувається добре і, за словами лікарів, зауважень до його стану немає.