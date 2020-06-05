Львівські хірурги провели унікальну операцію. Вони видалили 8-річному хлопчикові рідкісну пухлину носа, яка загрожувала його життю та провокувала часті кровотечі.

Операцію провели у львівському ОХМАТДИТі. Таких операцій у всьому світі провели всього шість. Пухлина загрожувала життю 8-річного Марка, але хірургам вдалося її вилучити, про це повідомляє "Експрес".

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У Марка протягом останнього року розвинулася одностороння закладеність носа, через це він не міг нормально дихати. А в останні два тижні до звернення в нього почалися рясні та часті кровотечі,

– зазначив завідувач відділу дитячої отоларингології львівського Охматдиту Федір Юрочко.

Щоб поставити точний діагноз Марку провели КТ і МРТ носа, але до початку операції було невідомо, доброякісна чи злоякісна пухлина. Операцію вирішили робити терміново, через те, що часті носові кровотечі несуть серйозну загрозу для життя.

Операція тривала годину, була загроза великої кровотечі через судинне походження пухлини.

"Крім того, важливо було не тільки видалити новоутворення, але й зберегти перегородку носа, з якої воно виходило. Все вдалося! Операція не вплинула на анатомію і функцію носа", – сказав лікар.

Гістологічне дослідження показало, що пухлина – капілярна гемангіома, доброякісна судинна пухлина перегородки носа. Хлопчик почувається після операції добре.