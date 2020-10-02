У лікарні швидкої медичної допомоги успішно провели трансплантації нирок 37-річній волинянці та 32-річній мешканці Дрогобицького району.

Про це повідомила пресслужба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у фейсбуці.

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Першою пацієнткою стала 37-річна жінка, яка останні 25 років вона страждає від цукрового діабету. Через це постраждали її нирки і останні 7 років пацієнтка перебувала на гемодіалізі. Зазначається, що гемодіаліз вона погано переносила і "без операції довго б не протрималася".

Друга пацієнтка – 32-річна мешканка Дрогобицького району на Львівщині. Вона також мала проблеми із нирками протягом 7 років, однак обходилася без гемодіалізу. Жінка звернулася до лікарні швидкої медичної допомоги із критичними показниками і вона мусила обрати, чи розпочинати замісну ниркову терапію, яка значно погіршила б якість життя молодої жінки, або проводити трансплантацію.

Донорами для жінок стали їхні матері. Після операцій пацієнтки почуваються добре, а трансплантовані органи почали працювати.

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Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги