В Україні почали використовувати метод імуноферментного аналізу – а саме ІФА-тести на COVID-19. Він визначає наявність антитіл до коронавірусної інфекції і показує, чи людина перехворіла коронавірусом. Першими тестують медпрацівників.

Тестування у Львові

Лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова почали проводити тестування на виявлення антитіл до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги. Апарати для таких досліджень мають лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова, повідомив мер міста Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу.

Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги,

– написав Садовий.

Він додав, що тестуватимуть всіх медиків та працівників комунальних служб, щодо мешканців міста, то лише за їхнім бажанням. Але Садовий радить їм це зробити, послуга не буде дуже дорогою, але покаже, по-перше, чи людина перехворіла вже коронавірусом, по-друге, чи має опір до цієї хвороби і, по-третє, це дасть зрозуміти, яка категорія людей потребує жорсткого карантину.

Скільки коштуватиме ІФА-тестування

"Я думаю, що такий тест орієнтовно може вартувати 200 гривень, можливо трохи більше чи менше. Будемо мати точну інформацію, думаю, десь за 2 дні. Для тих категорій, які є в зоні ризику, то ми будемо знаходити кошти з місцевого бюджету", – пояснив Садовий.

Також додав: "Щодо працівників підприємств чи якихось серйозних закладів, то я думаю, бізнес має подбати про своїх працівників".

Що таке ІФА-тест

Такі тести дозволяють виявити в організмі людини антитіла до COVID-19, тобто дізнатися, чи вона вже хворіла на коронавірус.

Мер Львова зазначив, що це суттєво збільшить кількість тестувань у Львові. Та додав, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для виявлення тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Коронавірус у Львові: основне

Станом на 25 травня на Львівщині зафіксували 1 360 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 36 людей, одужати вдалося 287.

Від недуги померли 36 людей, одужати вдалося 287. З 22 травня на більшості територій України послабили карантин. Однак Львівська область стала однією з тих, де обмеження не пом’якшили через епідеміологічну ситуацію.

Тестування в Києві

В Києві кімнату, де раніше між виїздами відпочивали працівники київської екстреної медичної допомоги, також переобладнали під маніпуляційний кабінет. Там проводять імуноферментний аналіз всьому персоналу.

Сама працедура триває не більш ніж 3 хвилини, всі зразки одразу доправлять в лабораторію. Результати відомі вже через 4 години.

Де можна зробити тест

Робити тести імуноферментного аналізу українцям можна у лабораторіях приватних поліклінік. В одній з таких у Києві журналістам 24 каналу зазначили, що справді вже проводять такі тести.

Вартість – 380 гривень. Готовність матеріалу протягом 3 робочих днів.

В міністерстві охорони здоров'я планують проводити ІФА-тести паралельно із ПЛР-діагностикою. При цьому нагадують, що імуноферментний аналіз не є методом встановлення діагнозу коронавірусної хвороби. Це лише додаткова можливість визначити інфікованих та людей, що вже перехворіли.

Дивіться відео 24 каналу: як в Україні тестують людей на антитіла до COVID-19