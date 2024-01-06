Лікували рак грудей, а виявили рак кишки: у Львові провели одночасне видалення двох пухлин

У Львові успішно провели складну операцію, а по факту дві операції одночасно – симультанне втручання пацієнтці, яка страждала двома онкологічними захворюваннями.

Під час комп'ютерної томографії лікарі виявили у 62-річної пацієнтки пухлину сигмовидної кишки. При тому, що вона вже мала онкологічне захворювання грудної залози ІІІ стадії.

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Тож, лікарі вважають, що пухлину виявили вчасно, адже пацієнтка не скаржилась на жодні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту.

Лікарі склали новий план лікування

Спершу було вирішено, що жінка пройде лікування проти раку грудної залози за допомогою неоад’ювантної хімієтерапії. Далі лікарі вирішили провести лапароскопічну високу передню резекцію прямої кишки та радикальну мастектомію одночасно під одним наркозом.

Операція на товстій кишці була малоінвазивною, вона тривала близько 3 годин. А пухлина грудної залози була понад два сантиметри, з ураженням аксилярного лімфатичного вузла. Тому медики провели радикальну мастектомію, яка тривала годину.

Наразі жінка почувається добре. Медики чекають результатів гістології для визначення оптимальної тактики комбінованого лікування.

Лікарі також звернули увагу, що саме цей випадок нагадав їм, що лікують вони передусім людину, а не хворобу. І те, як важливо, фокусуватись на загальному стані пацієнта та ризиках, які можуть бути у тому чи іншому випадку. Додають, що саме це допомагає запропонувати людині оптимальний варіант лікування.