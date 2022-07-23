У Львові кажан покусав підлітка, поки той спав – хлопця терміново госпіталізували

У Львові кажан вкусив 16-річного юнака. Підлітка негайно госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом медиків.

У Львові кажан покусав підлітка, поки той спав

Інцидент трапився уві сні – хлопець відчув як "щось" лазить по його шиї, й намагався це забрати рукою й відчув укус за палець. Цим "щось" виявився кажан.

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Вночі підлітка терміново госпіталізували до лікарні, оскільки кажани переносять чимало інфекцій.

Людину вкусив кажан почули ми причину чергового виклику й мерщій помчали нічним Львовом за вказаною адресою,

– розповідає лікар Назарій Глова.

За його словами, дитина була стабільна, проте, зважаючи на те, що кажани переносять різні захворювання, підлітка госпіталізували в лікарню святого Миколая.

Він додав, що хлопцеві якийсь час потрібно перебувати під наглядом медиків, можливо, навіть прийняти певну вакцинацію.