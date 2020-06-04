Львівський обласний кардіоцентр, де підтвердили коронавірус у 9 медпрацівників, закрили на карантин.

Як пише видання ZAXID.NET, багато медиків на лікаряному із підозрою на коронавірус, але результатів тестувань на коронавірус наразі немає.

Чиатйте також В яких областях України можуть посилити карантин та за яких умов: відповідь уряду

В.о. директора кардіоцентру Марія Давимука сказала, що у кардіоцентрі призупинено прийом хворих до 22 червня.

За її словами, підтверджені випадки захворювання на коронавірус були і серед пацієнтів, і серед лікарів.

Пацієнтів перевели у лікарні, де лікують хворих з коронавірусом. Частина лікарів з підтвердженим діагнозом є у лікарнях, частина лікується вдома. Наразі маємо 9 підтверджених випадків серед медпрацівників. Але медиків, які зараз на лікарняному дуже багато. Та поки нема результатів досліджень, невідомо, який у них діагноз,

– повідомила Марія Давимука

Медичні працівники, які мали контакт з хворими на коронавірус, пішли на самоізоляцію.

"Вони звернуться до сімейний лікарів і їм відкриють лікарняний. Медики, які ще не були у відпустці, оформили її зараз. Ті ж працівники, які вже відпустки використали, пішли у відпустки за власний рахунок", – додала вона.

Давимука зізналася, що результати ПЛР-досліджень доводиться чекати дуже довго. У лікарні був випадок, коли працівники, які є контактними, чекали на результат 12 днів.