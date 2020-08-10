Фельдшер Львівського обласного центру медицини катастроф Андрій Голод отримав "Орден Святого Пантелеймона". Церемонія нагородження відбулася 9 серпня у Києві.

Про це повідомив голова Українського лікарського товариства у Львові та Львівської регіональної ради "Ордену Святого Пантелеймона" Олег Дуда.

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"Орден Святого Пантелеймона" в номінації "Найкращий медичний працівник" отримав фельдшер з медицини невідкладних станів бригади екстреної допомоги підстанції №1 Львівського обласного центру медицини катастроф Андрій Голод.

Хочу підкреслити, що кожен із номінантів має свою особливу історію та гідний нагороди. Те, що представники Львівщини практично в усіх номінаціях увійшли до четвірок кращих – це високий показник професійності та служіння людям. Це дійсно висока оцінка медичної спільноти нашої області,

– заявив Олег Дуда.

Що відомо про нагороду "Орден Святого Пантелеймона"?

"Орден Святого Пантелеймона" називають "Оскаром" у медицині. Церемонія заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні.

Відзнаку підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук.

Орден вручають у п’яти номінаціях, ще у трьох – медаль для молоді, на яку можуть претендувати медики віком до 35 років.