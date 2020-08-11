На Львівщині вже почали відкривати лікарні другої хвилі – кількість хворих в регіоні може зрівнятися з кількістю тих, хто надає їм допомогу. Йдеться про Жидачівську центральну районну лікарню, яку відкриють додатково від завтра.

Погодження залучення лікарні надійшло від Міністерства охорони здоров’я. Заклад зможе прийняти близько п'ятдесяти хворих на COVID-19. Про це повідомили під час брифінгу щодо актуальної інформації із захворюваності на коронавірус в області, пише 24 канал.

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Жидачівська центральна районна лікарня — це чергова установа, яка буде приймати хворих на COVID-19. Головна лікарка дуже вміло і швидко підготувала відділення, точки кисню відпрацювала. Майже готове відділення зможе прийняти до 50 хворих.

– зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Він додав, що суть не в тому, скільки лікарень можуть ще відкрити, суть в тому, головне, аби лікування було якісним та запевнив, що в інфекційній лікарні та центрі легеневого здоров’я працюють люди, які на 100% вміють надати допомогу при пневмонії, особливо "ковідній".

Найстрашніше чи не зрівняється число тих, хто може надати допомогу з числом тих, хто її потребує,

– зазначив Собко розповідаючи про брак кадрів в Україні.

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Так, лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталя Тімко зазначила, що кількість людей, яка потенційно може захворіти, є надзвичайно великою.

За її словами, 80% людей скаржаться, що не відчувають запаху, таке враження ніби ніс не дихає, нежиті нема, але ніс не хоче дихати. Є відчуття комка в горлі, хтось постійно хоче пити, хтось відчуває загальну слабість. При таких симптомах людина може активно виділяти вірус та потребує обстеження.

Яка захворюваність на Львівщині наразі

Станом на 11 серпня Львівська область лідирує за кількістю випадків інфікування SARS-CoV-2 – захворіли 11 142 людей.

За минулу добу зафіксували 161 новий випадок.

2 949 пацієнтів одужали, але 309 хворих померли – це найвищий показник летальності внаслідок COVID-19 в Україні.