У Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі. Кілька днів поспіль на Львівщині підтверджують найбільшу кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 10 серпня, пише 24 канал.

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У нас же у Львівській області... теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі,

– заявив міністр охорони здоров'я.

Станом на 10 серпня у Львові та на Львівщині підтвердили 10 981 випадок інфікування коронавірусом. 305 з них, на жаль, закінчилися летально. 2936 осіб одужали.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 635 ПЛР-тестів, з яких 130 – позитивні результати. Серед них – 79 мешканців Львова", – зазначили у пресслужбі ЛМР.