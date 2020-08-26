Станом на 26 серпня у лікарнях Львівської області перебувають 403 пацієнти з коронавірусом. Через складну епідеміологічну ситуацію регіон досі не готовий до послаблення карантину.

На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, а лікарні другої хвилі на 20-30%, повідомляє пресслужба МОЗ у телеграмі.

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Загалом усі медзаклади області заповнені на 53%. Зазначимо, що Львівська область перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Натомість місто Самбір потрапило у червону зону карантину.

Станом на ранок 26 серпня у Львові та в області зареєстрували 13 560 хворих на коронавірус, 9 238 з яких досі лікуються.

37 55 пацієнтів вже одужали. Втім, на жаль, 367 інфікованих померли через ускладнення, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

За минулу добу лабораторні центри Львівщини провели 1 203 ПЛР-тести на коронавірус. Наявність захворювання виявили у 171 людини. 83 нових інфікованих виявили мешканцями Львова.

Львівщина перебуває на першому місці за кількістю виявлених випадків, активних хворих та померлих пацієнтів внаслідок хвороби.