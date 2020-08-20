У Пустомитах госпіталізували 19-річну дівчину у важкому стані в реанімацію з ознаками ботулізму.

Про це повідомляє головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, пише "ZAXID.NET".

Читайте також Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

19-річну дівчину госпіталізували у середу, 19 серпня, до центральної районної лікарні у Пустомитах з ознаками ботулізму.

Медики зазначили, що пацієнтка з’їла неякісну в’ялену рибу і на наступний день вона вже мала всі ознаки ботулізму.

Спершу у неї була сухість в роті та горлі, порушення зору. Згодом додалося порушення ковтання та дихання.

У вівторок вона з'їла в’ялену рибу, а вже наступного дня у середу її самопочуття різко погіршилося. Пацієнтці ввели сироватку, однак її стан лікарні розцінюють, як стабільно важкий,

– йдеться у джерелі.

Що таке ботулізм?

Ботулізм – це хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Бактерії містять одну з найсильніших у природі отрут – ботулотоксин. Його смертельна доза для людини складає усього лише 0,3 мкг. Зараження людини ботулізмом відбувається під час вживання продуктів тваринного і рослинного походження: забруднених клостридіями фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, через ковбаси, шинку, копчену рибу.

До слова, в Україні є проблеми із наявністю сироватки від ботулізму. Окрім відсутності ліків, в Україні також повністю немає можливості самостійно виробляти сироватку від ботулізму.