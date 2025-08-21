Лохину часто плутають із чорницею, але між цими ягодами є суттєві відмінності. Знаючи їх, ви точно не переплутаєте ці рослини, пише 24 Канал з посилання на healthline.

Також на тему Що таке спіруліна та чи справді вона настільки корисна

Чим лохина відрізняється від чорниці?

Садова лохина може зрости до 2 метрів, у той час, як чорниця рідко буває вище 50 см.

Кущі лохини ростуть вертикально, чорничні стеляться по землі.

На гілках лохини ягоди формують кетяги, а у чорниці розташовані поодиноко.

Форма лохини довгаста, тоді як чорниця округла.

Колір лохини насичено-синій зовні та світлий всередині; а чорниця темно-фіолетова з майже чорною м’якоттю.

Лохина майже не залишає плям, на відміну від чорниці, яка легко залишає сліди на руках і одязі.

Харчова цінність та вітаміни в лохині

Лохина належить до низькокалорійних ягід лише 39 ккал на 100 грамів. Вона на 84% складається з води, містить трохи білків, майже не має жирів і багата на корисні вуглеводи та клітковину.

Вітаміни і мінерали у 100 г ягоди:

Вітамін С 9,7 мг

Вітамін К 19,3 мкг

Вітамін Е 0,57 мг

Фолієва кислота 6 мкг

Калій 77 мг

Залізо 0,28 мг

та інші мікроелементи, які підтримують здоров’я організму.

Корисні властивості лохини

Лохина відома перш за все як ягода для підтримки здоров’я очей. Але її користь значно ширша:

Сині ягідки підтримують роботу серця та судин, знижують рівень "поганого" холестерину. Хлорогенова і кофейна кислоти мають сечогінну та жовчогінну дію. Біофлавоноїди нормалізують роботу щитоподібної та інших залоз. Бетаїн сприяє відновленню апетиту. Клітковина покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Вітамін С підвищує імунітет та допомагає організму відновлюватися. Ферменти у ягоді й листі можуть сприяти зниженню рівня цукру в крові.

Кому не можна їсти лохину

Як і більшість ягід, лохина може викликати алергію, особливо під час вагітності та грудного вигодовування у цей період варто споживати ягоду дуже обережно і тільки за відсутності реакцій.

Лохина протипоказана при захворюваннях жовчовивідних шляхів (дискінезія, жовчнокам’яна хвороба). При панкреатиті лохина корисна, але тільки у вигляді киселів або компотів і не у період загострення хвороби.

Скільки можна їсти лохини?

Дорослим рекомендовано споживати до 150 г лохини на день, дітям до 80 г. Важливо пам’ятати про відчуття міри: перенасичення лохиною може призвести до підвищення тиску, нудоти та розладів травлення.

Лохину можна вживати у свіжому вигляді, додавати до напоїв чи випічки, використовувати сік та навіть заварювати листя для чаїв і відварів. Для збереження на зиму ягоду можна заморожувати чи консервувати, але повторно заморожувати ягоди не можна.