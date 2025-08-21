Лохину часто плутають із чорницею, але між цими ягодами є суттєві відмінності. Знаючи їх, ви точно не переплутаєте ці рослини, пише 24 Канал з посилання на healthline.

Чим лохина відрізняється від чорниці?

  • Садова лохина може зрости до 2 метрів, у той час, як чорниця рідко буває вище 50 см.
  • Кущі лохини ростуть вертикально, чорничні стеляться по землі.
  • На гілках лохини ягоди формують кетяги, а у чорниці розташовані поодиноко.
  • Форма лохини довгаста, тоді як чорниця округла.
  • Колір лохини насичено-синій зовні та світлий всередині; а чорниця темно-фіолетова з майже чорною м’якоттю.
  • Лохина майже не залишає плям, на відміну від чорниці, яка легко залишає сліди на руках і одязі.

Харчова цінність та вітаміни в лохині

Лохина належить до низькокалорійних ягід лише 39 ккал на 100 грамів. Вона на 84% складається з води, містить трохи білків, майже не має жирів і багата на корисні вуглеводи та клітковину.

Вітаміни і мінерали у 100 г ягоди:

  • Вітамін С 9,7 мг
  • Вітамін К 19,3 мкг
  • Вітамін Е 0,57 мг
  • Фолієва кислота 6 мкг
  • Калій 77 мг
  • Залізо 0,28 мг
  • та інші мікроелементи, які підтримують здоров’я організму.

Корисні властивості лохини

Лохина відома перш за все як ягода для підтримки здоров’я очей. Але її користь значно ширша:

  1. Сині ягідки підтримують роботу серця та судин, знижують рівень "поганого" холестерину.
  2. Хлорогенова і кофейна кислоти мають сечогінну та жовчогінну дію.
  3. Біофлавоноїди нормалізують роботу щитоподібної та інших залоз.
  4. Бетаїн сприяє відновленню апетиту.
  5. Клітковина покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
  6. Вітамін С підвищує імунітет та допомагає організму відновлюватися.
  7. Ферменти у ягоді й листі можуть сприяти зниженню рівня цукру в крові.

Кому не можна їсти лохину

Як і більшість ягід, лохина може викликати алергію, особливо під час вагітності та грудного вигодовування у цей період варто споживати ягоду дуже обережно і тільки за відсутності реакцій.

Лохина протипоказана при захворюваннях жовчовивідних шляхів (дискінезія, жовчнокам’яна хвороба). При панкреатиті лохина корисна, але тільки у вигляді киселів або компотів і не у період загострення хвороби.

Скільки можна їсти лохини?

Дорослим рекомендовано споживати до 150 г лохини на день, дітям до 80 г. Важливо пам’ятати про відчуття міри: перенасичення лохиною може призвести до підвищення тиску, нудоти та розладів травлення.

Лохину можна вживати у свіжому вигляді, додавати до напоїв чи випічки, використовувати сік та навіть заварювати листя для чаїв і відварів. Для збереження на зиму ягоду можна заморожувати чи консервувати, але повторно заморожувати ягоди не можна.