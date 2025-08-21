Лохину часто плутають із чорницею, але між цими ягодами є суттєві відмінності. Знаючи їх, ви точно не переплутаєте ці рослини, пише 24 Канал з посилання на healthline.
Чим лохина відрізняється від чорниці?
- Садова лохина може зрости до 2 метрів, у той час, як чорниця рідко буває вище 50 см.
- Кущі лохини ростуть вертикально, чорничні стеляться по землі.
- На гілках лохини ягоди формують кетяги, а у чорниці розташовані поодиноко.
- Форма лохини довгаста, тоді як чорниця округла.
- Колір лохини насичено-синій зовні та світлий всередині; а чорниця темно-фіолетова з майже чорною м’якоттю.
- Лохина майже не залишає плям, на відміну від чорниці, яка легко залишає сліди на руках і одязі.
Харчова цінність та вітаміни в лохині
Лохина належить до низькокалорійних ягід лише 39 ккал на 100 грамів. Вона на 84% складається з води, містить трохи білків, майже не має жирів і багата на корисні вуглеводи та клітковину.
Вітаміни і мінерали у 100 г ягоди:
- Вітамін С 9,7 мг
- Вітамін К 19,3 мкг
- Вітамін Е 0,57 мг
- Фолієва кислота 6 мкг
- Калій 77 мг
- Залізо 0,28 мг
- та інші мікроелементи, які підтримують здоров’я організму.
Корисні властивості лохини
Лохина відома перш за все як ягода для підтримки здоров’я очей. Але її користь значно ширша:
- Сині ягідки підтримують роботу серця та судин, знижують рівень "поганого" холестерину.
- Хлорогенова і кофейна кислоти мають сечогінну та жовчогінну дію.
- Біофлавоноїди нормалізують роботу щитоподібної та інших залоз.
- Бетаїн сприяє відновленню апетиту.
- Клітковина покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
- Вітамін С підвищує імунітет та допомагає організму відновлюватися.
- Ферменти у ягоді й листі можуть сприяти зниженню рівня цукру в крові.
Кому не можна їсти лохину
Як і більшість ягід, лохина може викликати алергію, особливо під час вагітності та грудного вигодовування у цей період варто споживати ягоду дуже обережно і тільки за відсутності реакцій.
Лохина протипоказана при захворюваннях жовчовивідних шляхів (дискінезія, жовчнокам’яна хвороба). При панкреатиті лохина корисна, але тільки у вигляді киселів або компотів і не у період загострення хвороби.
Скільки можна їсти лохини?
Дорослим рекомендовано споживати до 150 г лохини на день, дітям до 80 г. Важливо пам’ятати про відчуття міри: перенасичення лохиною може призвести до підвищення тиску, нудоти та розладів травлення.
Лохину можна вживати у свіжому вигляді, додавати до напоїв чи випічки, використовувати сік та навіть заварювати листя для чаїв і відварів. Для збереження на зиму ягоду можна заморожувати чи консервувати, але повторно заморожувати ягоди не можна.