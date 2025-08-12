Учені представили розробку, яка може кардинально змінити життя мільйонів людей із хворобою Паркінсона. Йдеться про щотижневу ін’єкцію тривалої дії, здатну замінити щоденний прийом кількох доз ліків.

Розробку представили дослідники з Університету Південної Австралії, деталі розповідає 24 Канал.

Зараз пацієнти змушені суворо дотримуватися графіка приймання препаратів, адже навіть одна пропущена доза може призвести до значного погіршення стану.

Довідково. За даними Фонду Паркінсона, у світі з цим діагнозом живе понад 10 мільйонів людей, а чоловіки хворіють у півтора раза частіше, ніж жінки.

Що відомо про нову терапію?

Нова ін'єкція поєднує два основні препарати – леводопу та карбідопу – в одній дозі, яка поступово вивільняє діючі речовини протягом семи днів. Це може повністю замінити щоденний прийом трьох-чотирьох таблеток.

Ліки спрямовані на полегшення симптомів хвороби, таких як м'язова ригідність, тремор, уповільненість рухів та порушення рівноваги.

Хоча препарат ще не тестували на людях, перші випробування на тваринах планують розпочати найближчими місяцями. Генеральна директорка Parkinson’s Australia Олівія Нассаріс назвала ін'єкцію "великим проривом", що може знизити ризик падінь і дозволити пацієнтам вести більш активне життя.