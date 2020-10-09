Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єра і голови МОЗ з проханням про допомогу. Він закликав надати місту медичний персонал та ліжковий фонд.

Під час онлайн брифінгу Кличко повідомив, що місто зробило все можливе, аби хворі на коронавірус мали змогу отримати медичну допомогу, повідомляє 24 канал.

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Так, у місті постійно збільшують кількість ліжкомісць для лікування хворих на коронавірус. Нині у 20 комунальних медичних закладах столиці для пацієнтів з COVID-19 виділено понад 2,5 тисячі ліжок. Але більш ніж 70% з них вже заповнені.

Кількість хворих, яким необхідна госпіталізація, постійно зростає. Станом на ранок 9 жовтня у медичних закладах столиці лікувалося 1675 хворих на коронавірус, 36 з яких – діти. Ще 140 людей госпіталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію.

338 пацієнтів перебувають у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, а ще 46 під'єднані до апаратів ШВЛ. Окрім цього, ще 574 людини лікуються від пневмонії.

Кличко підкреслив, що з такою динамікою захворюваності місця в комунальних медзакладах закінчаться дуже скоро.

Я звертаюся до прем'єр-міністра і до міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві,

– закликав Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що йдеться саме про заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади.

Ці заклади, підкреслю, знаходяться в столиці. І не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу,

– зауважив він.