В обласній інфекційній лікарні Харкова залишилося три вільних місця для інфікованих COVID-19. Реанімаційне відділення заповнене на 100%.

Станом на ранок 7 жовтня у лікарні перебувало 287 хворих на коронавірус, повідомляє Суспільне.

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Натомість реанімаційне відділення стабільно заповнене повністю.

Стабільно 12 хворих у реанімації, плюс хворі в палатах інтенсивної терапії на базі інших відділень,

– повідомила заступник директора лікарні Валентина Маслова.

Натомість NewsRoom повідомляє, що Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення теж переповнений.

Поки що в лікарні перепрофілювали 110 ліжкомісць для хворих на COVID-19. Втім, у закладі вже лікується 121 інфікований.

За словами директорки чорнобильської лікарні Ірини Пирогової, диспансер продовжує приймати інфікованих попри відсутність вільних лікарняних ліжок.

Зазначимо, що за минулу добу найбільше інфікованих виявили саме у Харківській області – 685. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, проводити концерт 3 жовтня було помилкою місцевої влади.