Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Польське радіо, остаточне судове рішення було винесено у четвер, 17 липня.

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Вирок лікарям через невиконання аборту

Трагедія сталася у вересні 2021 року, коли жінка, на ім'я Ізабела, перебуваючи на 22 тижні вагітності, померла від септичного шоку. Рідні жінки переконані: її життя можна було врятувати, якби лікарі вчасно надали необхідну допомогу і не відмовилися проводити аборт. Обвинувачення було висунуто трьом медикам, яких суд визнав винними у створенні безпосередньої загрози для пацієнтки.

Двоє лікарів отримали реальні тюремні строки – відповідно рік і три місяці та рік і шість місяців позбавлення волі. Ще одному фігуранту призначили рік ув’язнення умовно, з відстрочкою виконання на два роки. Окрім цього, усім трьом заборонено займатися медичною практикою від чотирьох до шести років. У ході слідства ніхто з обвинувачених своєї провини не визнав.

Заборона абортів в Польщі

Ця трагедія спричинила масштабні протести по всій Польщі – люди вимагали змінити один із найжорсткіших у Європі законів, що регулюють аборти. Сьогодні польським жінкам дозволено переривати вагітність лише у разі прямої загрози життю чи здоров’ю, а також якщо зачаття сталося внаслідок зґвалтування або інцесту.

Медична допомога для проведення аборту теж під забороною й може каратися тюремним ув’язненням терміном до трьох років.

Минулого року урядова коаліція ініціювала зміни до законодавства – зокрема, декриміналізацію допомоги при аборті та дозвіл робити його до 12 тижнів за бажанням жінки. Однак, попри очікування, законопроєкт не пройшов голосування у Сеймі.

За даними соціологічних опитувань, більшість поляків виступає за пом’якшення обмежень: вони підтримують право на аборт при серйозних загрозах для здоров’я чи життя матері та у випадках важких вад розвитку плоду.