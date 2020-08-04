На Львівщині 3 липня попрощались з начальником Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Василем Савенком. Медик помер від коронавірусу.

Колеги і знайомі кажуть, що медик працював до останнього. Про розмову з лікарем розповів журналіст місцевого видання Високий замок.

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Незадовго до смерті Василь Савенко ще поспілкувався з журналістами. Останніми його словами були: Та мене якраз везуть у Львів в реанімацію, клятий вірус.

Це ж подумати тільки: чоловіка садять у "швидку", щоб доставити у Львів, а він дає коментар з приводу тієї хвороби, яка його точить,

– написав журналіст, який поспілкувався з Василем Савенком перед його госпіталізацією.

Колеги Василя Савенка, якому у серпні мало б виповнитись 60 років, у соцмережах пишуть, що лікар працював до останнього, а його смерть була передчасною.

Пішов з життя Василь Савенко ... Знову цей жахливий вірус забрав хорошої людиниМені Василь запам'ятається дуже активною і працелюбною людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей,

– написала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.



Василь Савенко / Фото Ірина Микичак

"Сьогодні передчасно обірвалася життєва стежка Василя Савенка, директора Старосамбірського центру первинної медичної допомоги... Савенко очолив первинна ланка медицини в бурхливий час реформ і гідно впорався з викликом", – повідомили у пресслужбі Старосамбірської райради.

Василя Савенко помер у суботу під вечір, 1 серпня. Він був військовим лікарем-урологом, працював у гарячих точках світу, а у Старому Самборі спочатку – заступником головного лікаря, згодом, коли в медицині розпочалися реформи, – керівником Центру первинної медичної допомоги.