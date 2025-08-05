Про це йдеться у масштабному дослідженні, результати якого опублікували в авторитетному медичному журналі BMJ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Medscape.

Дивіться також У дитячому таборі на Львівщині – масове отруєння: що кажуть медики, батьки та поліція

Що показало дослідження?

Науковці проаналізували статистику отруєнь, зібрану Американською асоціацією центрів контролю за отруєннями за період з 1983 по 2022 рік. Основну увагу вони зосередили на застосуванні місцевих анестетиків у медичній практиці, переважно для знеболювання під час амбулаторних процедур і косметичних втручань.

Згідно з даними:

У період 2001–2022 років 0,11% випадків отруєння лідокаїном завершилися смертю. Для інших місцевих анестетиків цей показник був удесятеро меншим – 0,012%.

З 2016 по 2021 рік кількість повідомлень про отруєння лідокаїном зросла на понад 50%, тоді як випадки із застосуванням інших препаратів – навпаки, зменшилися на 50%.

Зауважте. В період із 2011 по 2022 рік препарат був пов'язаний з 82% усіх смертей, спричинених місцевими анестетиками.

У чому головна проблема?

Більшість летальних випадків пов'язані з передозуванням. Учені навели приклад, коли пацієнту ввели 48 000 міліграмів лідокаїну, що у 96 разів перевищує рекомендовану максимальну дозу в 500 міліграмів.

Це свідчить про необхідність жорсткішого контролю за дозуванням препарату, підвищення обізнаності медичних працівників та використання сучасних протоколів лікування у разі токсичної реакції.

До слова, минулого року в Харкові стався трагічний випадок – жінка померла в кабінеті косметологині після введення надмірної дози лідокаїну. Кількість препарату перевищувала норму у 15 разів.