Ці дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України на основі Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), передає 24 Канал.

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Куріння серед підлітків в Україні

Дослідження охоплює дітей від 11 до 17 років і дозволяє простежити тенденції за останні двадцять років: опитування проводилось у 2023 році, а попередні – у 2005, 2011 та 2017 роках.

Хоча спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості курців традиційних цигарок – з 26% у 2005 до 17,6% у 2023 році – електронні сигарети не втрачають популярності серед молоді. З 2017 року відсоток підлітків, які використовують ці пристрої, підвищився на 1,2% і нині це майже кожен п’ятий.

Нікотин шкодить нервовій і серцево-судинній системам та викликає залежність, яка часто триває все життя. Наш обов’язок — захистити дітей, створивши для них безпечне середовище без тютюну,

– розповіла директорка департаменту громадського здоров’я МОЗ Тетяна Скапа.

Ключові результати дослідження:

12,3% підлітків курять звичайні сигарети (у 2017 році – 9,2%, у 2005 – 24%);

19,6% – вживають електронні сигарети;

47% курців бажають позбутися залежності, однак лише небагатьом це вдається;

6,9% школярів курять тютюн для нагрівання;

5,1% споживають бездимний тютюн, 2,9% – нікотинові подушечки.

Звіт також показав позитивні зрушення у зменшенні пасивного куріння: нині лише 24,9% школярів зазнають впливу тютюнового диму вдома, тоді як у 2005 році цей показник перевищував 70%. Однак 47,3% підлітків не стикаються з перешкодами при покупці сигарет, що свідчить про недостатній контроль за віковими обмеженнями.