Експерти розібрались з міфом, що куріння не завжди провокує рак легень

Ми звикли вважати, що куріння неодмінно призводить до раку легень. Водночас чули історії про те, як люди ніколи не палили, але у них діагностували цей тип раку.

Що насправді є правдою, розповіли експерти онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе. Спойлер: кинути курити таки варто!

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"Упевнені, у тебе, у друзів або у друзів твоїх друзів точно є історія про людину, яка ніколи не палила і ось має рак легень", – зауважили фахівці.

Та пояснили, що через це може сформуватись думка, що куріння не обов'язково є причиною раку легень. Адже, через те, що ці випадки трапляються з близькими нам людьми, або через те, що історія конкретної людини завжди зрозуміліша за цифри, ми робимо висновок, що рак легень – це не обов'язково про паління, а зв'язок хвороби зі звичкою не такий уже й значний. Та це досить небезпечне упередження.

Що говорить статистика

Аби позбутись цього упередження, достатньо звернутись до статистики.

"Справді, рак легень може розвинутися в людини, яка ніколи не тримала сигарету в руках. Однак імовірність такого розвитку подій – 10% серед чоловіків і 16% серед жінок, яким діагностували рак легень", – ідеться у повідомленні.

Натомість, за даними Американського товариства раку, від 84% до 90% випадків онкозахворювання стаються з людьми, які мають стаж курців.

Дані українського Національного інституту раку свідчать, що 70% пацієнтів, які лікуються від раку легень, це курці зі стажем куріння від 1 до 10 років.

Які ризики курців мати рак легень

Наголошують, людина, яка палить, має в 30 разів (!) більший ризик захворіти на рак легень порівняно з тими, хто не палить. Ба більше, цей показник збільшується разом зі стажем куріння і кількістю сигарет, випалених на день.

І це ще не все. Куріння може становити ризики розвитку інших видів онкології, серед них: рак підшлункової залози, ротової порожнини, печінки, носоглотки, гортані, стравоходу, а також шийки матки та яєчників.

В організації нагадали, що ніколи не пізно відмовитися від звички, яка шкодить здоров'ю.