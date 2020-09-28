92 роки тому у світі з'явився перший антибіотик. І досі багато людей вірять, що саме ці ліки здатні побороти будь-яку хворобу, навіть коли мовиться про звичайну застуду. Попри те, що лікарі неодноразово наголошували: антибіотики не можна приймати без призначення, є чимало тих, хто купують такі пігулки в аптеках, коли приписали собі їх самі.

Чи купують українці антибіотики самостійно та чи звертаються до медиків, коли з'являються перші симптоми захворювання – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Зверніть увагу Як зрозуміти чи потрібний вам антибіотик

З історії появи антибіотиків

Антибіотики з'явилися завдяки британському бактеріологу Олександру Флемінгу, який у своїй лабораторії відкрив пеніцилін. І цим розпочав одну з найголовніших революцій у світовій медицині. Історія винайдення цього лікарського засобу з самого початку його відкриття обросла низкою легенд та напівфантастичних історій.

Хтось говорить, що це була випадковість і винайдення пеніциліну відбулося через елементарні лінощі Флемінга . Нібито він просто відкладав миття своїх чашок Петрі до останнього, і в результаті виявив унікальну плісняву, яка знищувала хвороботворні бактерії.

. Нібито він просто відкладав миття своїх чашок Петрі до останнього, і в результаті виявив унікальну плісняву, яка знищувала хвороботворні бактерії. Інші стверджують, що учений наполегливо працював над винайденням антибактеріального препарату.

Завдяки відкриттю пеніциліну вдалось врятувати дуже багато життів. Ним активно лікували зараження крові у поранених під час Другої світової війни.

І це відкриття дало поштовх винайти ще багато антибіотичних препаратів, які стали ефективнішими та безпечнішими, ніж пеніцилін.

Чому антибіотики не можна приймати без призначення лікаря

Однак вживання антибіотиків повинно бути відповідальним. Слід пам'ятати: самолікування тільки шкодить здоров'ю.

Неправильний прийом антибіотиків може викликати стійкість бактерій.

Відзначимо, що часто батьки самостійно приймають рішення про призначення антибіотиків своїй дитині і дають дорослу дозу, поділивши таблетку навпіл або на чверть. Однак цього робити не можна, адже розрахунок дози у дитини підбирається за вагою і в залежності від інфекції.